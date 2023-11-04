Geri sayım başladı: Milli Muharip uçağı Kaan'ın uçacağı tarih belli oldu

Savunmada bir şeyin "stratejik aset" olduğunda onun yerine başka bir şey konulamayacağını, strateji olan bir şeyin yüzde 100 milli olması gerektiğini ifade eden Kotil, "Bir şey stratejikse kimseye selam durmadan, istediğini yapacaksın ve istediğin kişiye satacaksın. Bunun orijinali bu. Bunun motoru ve bir sorun olduğunda pilotun kendisini kurtarması için fırlatma koltuğu var. Bu ikisi yurt dışından. Gerisi yerli ve milli. TR bize motor sözünü verdi, bunun da motorunu verecek, fırlatma koltuğunu da biz yapıyoruz, yüzde yüz yerli" dedi.

Bir savunma sisteminin stratejik bir asetse onun yüzde yüz Türkiye'de yerli olması gerektiğini belirten Kotil, "Türkiye'de yabancı şirket de olabilir. Şimdi yerli ve milli bir kavram var ya, hissedarlarının Türk vatandaşları olması gerekiyor. KAAN, Türkiye yüzyılını değiştirecektir, şimdi uçurmaya çalışıyoruz. Sayın bakanımız 'İkinci yüzyılın ikinci aylarında uçacak' dedi, inşallah biz de o gayretteyiz, uçacak. Bütün dünyanın ne olduğunu görmesi için uçması gerekiyor. Çok yakınız ona. bütün testleri yapılıyor" ifadesini kullandı.

TUSAŞ'ta şu anda 6 bine yakın mühendis olduğunu ve başarılarının mühendislerin yaş ortalamasının üniversite çağındaki gençlerin yaş ortalamasında olmasına bağladığını anlatan Kotil, işe genç mühendisleri aldıklarını ve bu gençlerin işlerini başarı ile yürüttüklerini dile getirdi.