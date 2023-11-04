Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında insanlığın temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak için kurulan mekanizmaların çalışmadığını gördüğünü belirten Tekin, "Hepsi yalanmış. Bugün çocuklar öldürülüyor, okullar, hastaneler bombalanıyor. Okuttuğumuz ve evrensel olduğunu iddia ettiğimiz metinlerin tamamında güvence altına alınan haklar ayaklar altına alınıyor" dedi.

Akademileri kurumsallaştırmayı istediklerini aktaran Tekin, "Milli Eğitim Akademisi'ni önümüzdeki bahar aylarında kurmuş olmayı temenni ediyoruz. Yasal altyapısını çalışmaya başladık. Kuracağımız Milli Eğitim Akademisi'nden beklentimiz, öğretmenliğe kaynak teşkil eden fakülteler başta olmak üzere, üniversitelerle Bakanlığımız arasında bu ilişkiyi kurumsal hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.