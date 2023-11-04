Kayseri'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 08:46, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 08:47
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi'ndeki apartmanda oturan Ahmet U. ile eşi M.U. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.U, eşini bıçakladı. Ahmet U, olay yerinde hayatını kaybetti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şüpheli kadın gözaltına alındı.