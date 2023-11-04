Meta'nın sosyal medyada Filistin içeriklerine uyguladığı sansür protesto edildi
Mark Zuckerberg ve Meta'nın ABD'deki sosyal medya platformlarında Filistin'le ilgili paylaşımlara uyguladığı sansür Kaliforniya'da protesto edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 08:58, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 09:00
Mark Zuckerberg ve Meta'nın ABD'deki sosyal medya platformlarında Filistin'le ilgili paylaşımlara uyguladığı sansür Kaliforniya'da protesto edildi. Menlo Park'taki Meta genel merkezi önünde toplanan grup "Seni soykırımla suçluyoruz," yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular, yaptıkları açıklamada ABD hükümetinin son eylemlerini kınayarak, ABD'yi İsrail'e yardımı durdurmaya çağırdılar.