Meta'nın sosyal medyada Filistin içeriklerine uyguladığı sansür protesto edildi

Mark Zuckerberg ve Meta'nın ABD'deki sosyal medya platformlarında Filistin'le ilgili paylaşımlara uyguladığı sansür Kaliforniya'da protesto edildi. Menlo Park'taki Meta genel merkezi önünde toplanan grup "Seni soykırımla suçluyoruz," yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular, yaptıkları açıklamada ABD hükümetinin son eylemlerini kınayarak, ABD'yi İsrail'e yardımı durdurmaya çağırdılar.