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KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evleri hasar görenlere 2022 yılı tarifesine göre ödenen sigorta tazminatının, 2023 yılı tarifesine göre ödenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 09:44, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 09:46
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KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı

KDK'nin kararına göre, depremde evleri hasar gören bazı depremzedeler, sigorta tazminatının 2022 yılı için geçerli metrekare birim fiyatı 1508 lira üzerinden hesaplandığını belirterek, tazminatın 2023 yılı birim fiyatı olan 3 bin 16 lira üzerinden hesaplanarak ödenmesi talebiyle başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, mağduriyetlerin giderilmesi için düzenleme yapılması hususunda Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı ile Sigortacılık ile Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı.

- Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, sigorta poliçelerindeki esaslı tarife değişikliklerinin sigorta sahiplerinin açık bilgisine sunulmadan, eski tarife rakamları üzerinden hak sahiplerine ödeme yapıldığı, bunun depremzedelerin mağduriyetine yol açtığı ifade edildi.

Bu durumun hakkaniyete aykırı olduğuna işaret edilen kararda, zorunlu deprem sigortasının sağladığı teminatların ülkenin birçok yerinde ve konut tipine göre gerçek sigorta değerinin altında olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Sosyal adaletin sağlanması ve depremden etkilenen kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına ödemelere ilişkin mevzuatta düzenleme gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan kararda, depremzedelere ödemelerin 2023 yılı tarifesine göre yapılmasının sağlanması gerektiği kaydedildi.

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