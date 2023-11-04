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20 bin öğrenciye masa ve kitaplık

Kayseri Valiliği tarafından başlatılan "Her Ev Bir Okul Projesi"yle kentte çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrenci kalmayacak. Proje kapsamında tespit edilen 20 bin öğrenci, çalışma masası ve kitaplığa kavuştu

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 10:04, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 10:05
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20 bin öğrenciye masa ve kitaplık

Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen "Her Ev Bir Okul" projesi kapsamında, evinde çalışma masası ve kitaplık bulunmayan 20 bin öğrenci için üretimi yapılan çalışma masaları ve kitaplıkların dağıtımı yapılmaya başladı.

14 GÜNDE ÜRETİLDİ

Dağıtım töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 14 gün içinde öğrencileri belirleyerek hızla üretime başladıklarını anlatarak, "Masalarımızı 14 günün sonunda öğrencilerimize teslim edilmek üzere dağıtımlarına başladık. Hem il merkezinde hem ilçelerinde araçlarımız öğrencilerimizi sevindirmeye başlayacaklar. Öğrencilerimiz, yerde halı üzerinde iki büklüm ya da sehpa üzerinde ders yapmasınlar, evlerinde kendilerine ait birer çalışma masaları ve kitaplıkları, kendilerini özel ve kıymetli hissedecekleri bir alanları olsun istedik. Çünkü onlar gerçekten de bizler için çok kıymetli" dedi.

Evlerde kullanılan her iki sandalyeden birisinin, her on bazadan da yedisinin Kayseri'de üretildiğini belirten Vali Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayseri, ormanı olmadığı halde mobilya üretiminde Türkiye'de ihracat rekorları kıran bir il. Mobilyanın başkenti olan bir ilde, yaptığımız projeyle, evinde kitaplığı, çalışma masası olmayan öğrenci kalmayacak. 'Her Ev Bir Okul' projesi ile ilk etapta 20 bin öğrencimize çalışma masası ve kitaplık dağıtacağız. İlk etapta belki ulaşamadıklarımız, eksiklerimiz olacak ama yıl boyunca bütün öğrencilerimize ulaşmaya çalışacağız. Bunların birçoğu ev ziyaretleriyle belirlendi. Bu projenin başka bölgelere de yayılacağını ümit ediyoruz."

'MASAMI ÇOK BEĞENDİM'

Kentte eğitimlerini sürdüren ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilere verilecek olan çalışma masası ile kitaplıklar, kamyonlarla kent merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen öğrencilere dağıtıldı.

Çalışma masasına kavuşan ve Vali Gökmen Çiçek'e masadan dolayı teşekkür eden 6. sınıf öğrencisi Esma Yıldırım, "Bu masadan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel dersler çalışacağım ve başarılı olacağım. Sevgili Valimiz Gökmen Çiçek'e bu hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mutluyum, masamı çok beğendim. Umarım bu masada güzel dersler çalışabilirim" diye konuştu.

Ali ALTUNTAŞ

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