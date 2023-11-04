Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat



Perakende firmaları ve alışveriş sitelerinin kasım ayı boyunca yaptığı indirim kampanyaları için Ticaret Bakanlığı, hem vatandaşları hem de satıcıları uyardı. Özellikle e-ticaret yoluyla yapılan bu indirim döneminde, yanıltıcı fiyat düşüşleri, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi sorunlarla karşılaşılıyor.

Tüketicilerin özellikle kasımla birlikte yoğun şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için bazı hususlarda dikkatli olması önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı da dün yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık tüketicilerin alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri gerektiğini belirterek, "Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılmalı. Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatı araştırılmalı. İndirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmeli. İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığı kontrol edilmeli. Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunmalı. İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığı kontrol edilmeli" açıklaması yaptı.

FİRMALAR UYARILDI

Bakanlık açıklamasında indirimli satış kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcılara da uyarılarda bulundu. Açıklamada, "İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktar açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmeli. Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemeli.

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınmalı. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınmalı. Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarı reklamlarda açıkça belirtilmeli" uyarılarında bulunuldu.



TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU YAPILMALI

Bakanlık tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyası ve uygulamalarına ilişkin Reklam Kurulu'na, şayet indirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerin ise uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurmaları gerektiğini de kaydetti.

BARIŞ ŞİMŞEK