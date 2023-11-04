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Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti Genel merkezini HDP ve CHP konusunda uyardığı, muhafazakar milliyetçi cepheyle birlik olalım dediği, genel merkezden olumsuz cevap alınca İYİ Parti'den istifa ettiği öğrenildi.

Haber Giriş : 04 Kasım 2023 11:30, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 11:40
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Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan

Yerel seçim süreci yaklaştıkça Eskişehir'in siyaset arenasında tansiyon yükselmeye başladı. Eskişehirli genç siyasetçi Nebi Hatipoğlu, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım" diyerek istifasını duyurdu.

Bu görüş ayrılığının temelinde, Hatipoğlu'nun Eskişehir'e hizmet gelmesi için AK Parti ve MHP ile iş birliği yapılması fikrine karşın İYİ Parti Genel Merkezinin bu fikre olumsuz bakması söyleniyor.

İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edildi. Hatipoğlu, yerel seçimlerde İyi Parti'nin Cumhur İttifakı ile ortak aday çıkarılmasını önermişti.

Eskişehir gündemine bomba gibi düşen bu istifa sonrası kulislerde Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'nin Eskişehir'de uzun süredir arayıp da bulamadığı Eskişehirli aday profili olduğu konuşuluyor.

Milletvekili maaşını, biri Çamlıca Mahallesi'ne diğeri de Emek Mahallesi'ne yapılacak olan iki aşevi projesi bağışlayan Nebi Hatipoğlu, Europen (EUREN) CEO'su ve 2006 - 2008 seneleri arasında Eskişehirspor Başkanlığı yaptığı dönemde Kemal Unakıtan ve Vali Kadir Çalışıcı ile birlikte Eskişehirspor'u 12 yıl aradan sonra sıfır lira borçla Süper Lig'e çıkarmış taraftarın sevdiği bir isim.

Enes Yalçın / Eskişehir Haber

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