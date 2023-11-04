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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da etkinlikler başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:- "Festivalin amacı, vatandaşın kültüre sanata erişimini kolaylaştırmak, kültür sanat etkinliklerini artırmak, sanatçıya destek olmak ve festivalin yapıldığı şehrin turizm potansiyelini ön plana çıkararak başta Türkiye olmak üzere dünyada markalaşmasını sağlamak"- "Önümüzdeki seneden itibaren çok daha geniş bir zaman aralığına yayacağız. İlkbaharda başlayıp, sonbaharda tamamlayacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 11:53, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 11:53
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da etkinlikler başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'yle vatandaşın kültüre sanata erişimini kolaylaştırmayı, sanatçıya destek olmayı, festivalin yapıldığı şehirlerin turizm potansiyelini ön plana çıkararak dünyada markalaşmasını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da etkinlikler başladı.

Bakan Ersoy, kent merkezindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında festival kapsamında kentte 12 Kasım'a kadar 50'ye yakın noktada 500'den fazla etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivale 3 yıl önce başladıklarını ve her yıl il sayısını artırarak devam ettiklerini dile getiren Ersoy, "Festivalin amacı, vatandaşın kültüre sanata erişimini kolaylaştırmak, kültür sanat etkinliklerini artırmak, sanatçıya destek olmak ve festivalin yapıldığı şehrin turizm potansiyelini ön plana çıkararak başta Türkiye olmak üzere dünyada markalaşmasını sağlamak." dedi.

Ersoy, şehirleri belirlerken öncelikle büyükşehir, turizm potansiyelinin yüksek olması gibi kriterleri değerlendirdiklerini aktardı.

Bu yıl festivalin 5 Ağustos'ta Kapadokya ile başladığını anımsatan Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlikleri de 100 güne yaydıklarını belirtti. Antalya ile festivali noktalayacaklarını anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Önümüzdeki seneden itibaren çok daha geniş bir zaman aralığına yayacağız. İlkbaharda başlayıp, sonbaharda tamamlayacağız. Şehirlerin turizmlerinde düşük sezonuna, sezon öncesi ve sezon sonu dönemlerine denk getirmek istiyoruz, sezonun uzamasını hedefliyoruz. Sektör ve esnaf açısından da çok faydalı oluyor. Dopdolu etkinliklerle sezona veda edilecek ya da sezona hızlı giriş yapılmış olacak."

- Her kitleye yönelik kültür sanat etkinliği

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali'ne yabancı kültür etkinliklerini de dahil etmeye başladıklarını kaydetti. Bu doğrultuda büyükelçiliklerle iletişim halinde olduklarını dile getiren Ersoy, Türkiye'de organize etmek istedikleri etkinlikleri festivale denk getirmelerini istediklerini söyledi.

Yabancı markaların da festivalde yer alması için program takvimlerini çok daha önceden açıklamaya başlayacaklarını belirten Ersoy, "Yabancı etkinlikler bir yıl öncesinden belli oluyor, biz de öyle yapacağız. Çok daha doğru isimlerle, yabancı isimlerle uluslararası kimlik katarak festivale devam edeceğiz." dedi.

Antalya'daki festival için de zengin bir program hazırladıklarını aktaran Ersoy, 3 yaşından 90 yaşına kadar her kesime hitap edecek etkinliklerin olacağını, dijital sanata da ağırlık vereceklerini bildirdi. Ersoy, karada, havada, denizde her noktada etkinlik planladıklarını söyledi.

- Antalya'daki kazılara 115 milyon liralık finansman

Festivalin Antalya'nın tanıtımına daha da katkı sağlayacağına işaret eden Ersoy, turizmi 12 aya yaymayı, ürün çeşitliliğini artırmayı, istihdamı kalıcı hale getirmeyi ve turizm gelirlerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Antalya'da 19 ören yeri ve kazı noktası bulunduğunu anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazılar için çok ciddi bütçe aktarımlarına başladık. Ören yerlerinde kazı yapıyoruz, çıkan eserleri ayağa kaldırmak için restorasyon yapıyoruz ve son olarak tanıtıyoruz. Kültür Yolu Festivali de üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Sadece bu yıl kazılar için 115 milyon liralık finansman desteği sağladık. Kazı başkanlarına sınırlandırma yapmıyoruz, 'yeter ki projelendirin' diyoruz. Kazı başkanları da yoğun bir şekilde çalışıyor."

Ersoy, turizmde sadece üst yapılarla ilgilenmediklerini, altyapılarına da ciddi yatırımlar yaptıklarını bildirdi.

Antalya'da belediyelerin yapamadıkları arıtma altyapılarını protokolle devraldıklarını söyleyen Ersoy, kentte Serik ve Kemer ilçelerinde bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve yatırım finansmanların tamamını bakanlık olarak karşıladıklarını belirtti.

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