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Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!

CHP kurultayında konuşan genel başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımda hançerlerle seçime girdim" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 14:31
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Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla başladı. 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci günde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, kuraltay konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Değerli yoldaşlarım; bu yıl partimizin yüzüncü yılı. Yüz yıllık tarihimiz içinde yılmadık, direndik. Türkiye'de hiçbir partiye nasip olmayacak bir tarihi yaşıyoruz. CHP'yi yüz yıl yaşatan gerçek, kuruluşunun savaş meydanlarında Kuva-yi Milliyecİlerin kurduğu bir partiyiz. Biz hiçbir evladımızın ytağa aç girmemesi için mücadele eden bir partiyiz. Herkesin kimliğine, yaşam tarzına saygı duyan bir partiyiz.

Bizim kurultaylarımız her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurultaylardır. Tartışmaları zaaf olarak gören değil, canlılık olarak gören bir gelenekten geliyoruz. Onların kurultayları ise haber değeri taşımaz. üç temel noktayı ifade edeyim. Bir; partinin yükünü taşıyan örgütlerdir. dolayısıyla örgütler partimizin temel taşlarıdır. İki; hiç kimse örgütün otoritesini, gücünü dayanışma ruhunu asla tartamaz. Üç; ben dahil hiç kimse kendisini partinin üzerinde göremez.

SIRTIMDA HANÇERLERLE SEÇİME GİRDİM

Tarihin bize yüklediği zorunluluk. 6 lider oturduk. bu tabloyu kısmen anlattım ve kendilerine şunu söyledim; Ülkede demokrasi yok. Bir sorunlar yumağı haline geldi. Biz 6 lider tarihin bize getirdiği sorumluluğu yapmak zorundayız.

Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.

DEĞİŞİM SÖYLEMLERİ BAŞLADI

Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hayatın kendisi değişir zaten. İlk değişimi, 2019, en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örneğin ne diyolardı? Bu cehape varya, Sivas'ın ötesine gidemiyordu diyorlardı. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk. Biz hangi sorun varsa Türkiye coğrafyasında o sorunlara akılcı çözümler üreten tek partiyiz."

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