Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale Gelibolu'da orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 16:08, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 16:36
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.