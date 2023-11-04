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Bakan Aşkın Bak: İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gazze'de Filistinli Müslümanlar üzerinde yapılan bu soykırımı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyayı bu vahşeti durdurmaya davet ediyoruz. İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 16:17, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 16:21
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Bakan Aşkın Bak: İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak

Kentte Ardeşen Belediyesi'nce 4'üncü Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali, düzenlendi. İlçe stadında organize edilen festivale 30 atmacacı katıldı. Festivalde sarı, kızıl, kara ve beyaz türden atmacalar güzellik ve beceri kategorilerinde yarıştı. Yarışmalarda derece alan atmaca sahiplerine kupa verildi. Festivali, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Yüzyıllardır süren geleneğin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Öncelikle bugün burada güzel bir gelenek için toplandık. Daha önce de bu bölgemizin insanları geçmişten beri kuş avcılığı geleneğini devam ettiriyor. Bu güzel kültür ve doğa ile bir arada olmak, yüzyıllardır devam eden bir geleneği sürdürmemiz çok önemli. İnsanların, doğa ve avcılığa olan merakları var. Burada bu geleneği devam ettirmek için biz de buradayız" dedi.

'İNŞALLAH ZALİMLER DEĞİL MAZLUMLAR KAZANACAK'

Gazze'deki şiddetin bir an önce sonlandırması gerektiğini de aktaran Bakan Bak, "Burada bir festival yapıyoruz ama Gazze'deki süreç bizi üzüyor. Gazze'de yaşanan insanlık vahşetini lanetliyoruz. Gazze'de Filistinli Müslümanlar üzerinde yapılan bu soykırımı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyayı bu vahşeti durdurmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu noktada uluslararası diplomasi yürütüyor. İnşallah zalimler değil mazlumlar kazanacak" diye konuştu.

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