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BM: Gazze'de anne ve yenidoğan ölümlerinin artmasını bekliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "anne ve yenidoğan ölümlerinin artmasının beklendiğini" açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 16:20, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 16:22
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BM: Gazze'de anne ve yenidoğan ölümlerinin artmasını bekliyoruz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kadınlar, çocuklar ve bebekler üzerindeki etkisine ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında, kadınlar, çocuklar ve yenidoğanlar saldırıların artmasından orantısız bir şekilde etkileniyor." ifadelerine yer verilirken, BM'nin bölgedeki sağlık hizmetlerinin de etkilendiği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarında öldürülen kadınlar ve çocukların "toplam can kaybının yüzde 67'sini oluşturduğu" belirtilen açıklamada, "Her gün, bazıları birkaç aylık 420 çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor." bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'nin genelinde yeterli bakıma erişim eksikliği nedeniyle anne ve yenidoğan ölümlerinin "artmasının beklendiği" ifade edilerek, yetersiz gıda ve suyun yanı sıra hastanelerde yakıtın bitmesinin hayati tehlikeye yol açtığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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