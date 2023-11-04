Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı

Operasyonda, 435 gram sentetik uyuşturucu, 285 sentetik ecza hapı, 106,66 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ile 2 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

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