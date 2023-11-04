Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler polis otobüsleriyle adliyeye getirilmeden önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra araçlara alınan şüpheliler adliyeye götürüldü.

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru yöneltildiği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat'ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi sorulan Engin Polat, söz konusu ticaretin 3 firmadan ürün alma karşılığında yapıldığı iddiasında bulundu.

Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin adliye sevki sırasında otobüse binen Sıla Doğu'nun kolundaki plastik kelepçeyi çıkardığı görüldü.

Şüphelilerin Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sırasında, hastaneye gelen Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ise basın mensuplarının sorularına, "Çok sinirliyim, bunu söylemek istiyorum, başka hiçbir şey söylemek istemiyorum." diye yanıt verdi.

ESKİ KOMŞULARI POLAT AİLESİNİ ANLATTI

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.

Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu.