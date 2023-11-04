Ancelotti, Arda Güler kararını açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'da yarın Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Ancelotti, sezon başında bu yana sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler'in iyileştiğini ve yarın maç kadrosunda olacacağını açıkladı.

İtalyan teknik adam, Arda için

"Bu hafta takımla idmanlara başladı. Yarın maç kadrosunda olacak. Yavaş yavaş süre almaya başlayacak. Arda Güler hücum hattının tüm bölgelerinde oynayabiliyor."

ifadelerini kullandı.