Malatya'da depreme dayanıklı 400 sosyal konutun temeli atıldı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde 400 sosyal konut için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, HÜDA-PAR İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

'İNSANLARI DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNALAR ÖLDÜRÜR'

Törende konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, insanları depremin öldürmediğini binaların öldürdüğünü belirterek; sosyal konut projesi için Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Vali Yazıcı, kentin parmakla gösterilir hale gelmesi hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Şehrimizi yeniden imar ederken inşallah başta belediyelerimiz olmak üzere tabii ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve devletimizin diğer kurumları, bu şehri en güzel şekilde imar edecek. Şehrin kalbi olan ticari alanları, 24 binin üstünde devam eden konutlarımızı, hepsini tamamlayarak çok kısa bir sürede bu güzel, bu kadim şehri ayağa kaldıracağız. Kayısısıyla dünyada adını duyuran ama şehirler yarışında bir şehir olmanın, büyük bir şehir olmanın, kaliteli bir şehir olmanın diğer özelliklerini de vücudunda bulunduran Malatya'mız, dünyadaki şehirler yarışında yolculuğuna devam edecek" dedi.

'İMKANI OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZI KONUT SAHİBİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise devletin deprem konutlarının inşasına devam ettiğini, yerel yönetimler olarak kendilerinin de çalışma yaptığını, bu atılan temellerin ise 8 şiddetinde meydana gelebilecek depremlere dayanıklı olduğunu kaydederek, "Uzun süredir bu çalışmamızı başlatmıştık. Bugün nasip olursa temelini atmış olacağız. İnşallah tüm ekonomik girdileri belediyemiz tarafından karşılanarak bugün burada, Çamurlu Mahallesi'nde 200 konutumuzun temelini atacağız. Çevre yolunun altında da 200 sosyal konutun temelini atacağız. Burada özellikle depremde hak sahibi olamayan kiracılar ve ev alma imkanı olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in, ilçede değişimi ve dönüşümü başlatarak, depreme dayanıklı binalar inşa ederek vatandaşların hizmetine sunmak için projelendirdiği, 200 konutun Çamurlu Mahallesi'nde, 200 konutun da Şehit Fevzi Mahallesi'nde olmak üzere 400 adet sosyal konutun temeli atıldı.