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Bayraktar TB3 SİHA üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Marmara bölgesini etkisi altına alan ve 130 kilometre/saat hıza ulaşan lodos fırtınasının zorlu koşullarında gerçekleştirdiği 5 saatlik üçüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 19:40, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 19:29
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Bayraktar TB3 SİHA üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar açıklamasına göre, Bayraktar TB3'ün test süreci devam ediyor. Milli SİHA'nın üçüncü uçuş testi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3, Marmara bölgesini etkisi altına alan ve 130 kilometre/saat hıza ulaşan güçlü lodos fırtınasının oluşturduğu zorlu hava koşullarına rağmen 5 saatlik test uçuşunu başarıyla yaptı.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla uçan Bayraktar TB3, fırtına şartlarında yüksek ve düşük hızda yapılan sistem tanımlama testlerinin de başarıyla tamamlanmasının ardından test uçuşunu sonlandırdı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

- TB3, Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde "TCG Anadolu" gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

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