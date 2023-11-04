Bakanı Tekin: Müfredat değişikliği konusunda çalışmalar sürüyor

Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Keşke yüzüme söyleseydin
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Keşke yüzüme söyleseydin
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Van'da bir asker şehit oldu
Van'da bir asker şehit oldu
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyede
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyede
Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı
Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Eğitim

Bakanı Tekin: Müfredat değişikliği konusunda çalışmalar sürüyor

Bakan Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında düzenlenen programda ilgili birimlerin müfredat değişikliği konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 19:54, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 21:18
Yazdır
Bakanı Tekin: Müfredat değişikliği konusunda çalışmalar sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada il ziyaretlerinde her fırsatta öğretmelerle bir araya geldiklerini, ayrıca her ay düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları'yla sahanın sorunlarını eğitimin asli unsuru öğretmenlerden dinleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tekin, toplantılarda öğretmenlerle yaptıkları istişareler neticesinde sahadan gelen talepler doğrultusunda birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda okul yöneticilerinin daha önce iller arası atamalarda öğretmen olarak yer değişikliği yapabildiklerini anımsatan Tekin, istemeleri halinde bundan sonra gittikleri illerde kendilerine okul yöneticisi olma imkanı tanıyacaklarını bildirdi.

Müsteşarlık döneminde hayata geçirilen bazı projelerin, amacına uygun daha iyi hizmet etmesi için yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı bilgisini veren Tekin, göreve geldikleri andan itibaren çeşitli alanlarda mevzuat değişikliği yaptıklarını anlattı.

"Müfredat güncellenmesi ihtiyacı doğdu"

Bir soru üzerine müfredatın güncellenmesi konusuna da değinen Tekin, dünyada ve Türkiye'de bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmelerin, çağın gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip bireylerin yetişmesi için müfredatın güncellenmesi ihtiyacını doğurduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü gibi ilgili birimlerin müfredatla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, çalışmalar tamamlandığında bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Toplantıya katılan öğretmenlere tek tek söz vererek eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini dinleyen Tekin, her türlü imkanı kullanarak öğretmenleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Buluşmaların öğretmenlere verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade eden öğretmenler de sahada karşılaştıkları sorunları doğrudan kendisine ulaştırma fırsatı verdiği için Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber