Bozüyük'te öğretmene şiddet

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Necat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Hanife İ., Y.G. isimli velinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda öğretmen Halife İ. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hanife İ, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.