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Bakan Tunç: Yargı reformuyla ilgili çalışmalarımız tüm hızla devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Vatandaşların yargıya güvenini en üst noktaya çıkarma, güvenilir bir adalet sisteminin gelişimi için 21 yıl nasıl çalışmışsak bunu daha da ileriye götürmenin gayreti içinde olacağız.'' dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 21:39, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 21:57
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Bakan Tunç: Yargı reformuyla ilgili çalışmalarımız tüm hızla devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin, "İsrail'in bu saldırıları soykırım suçudur. Bu insanlık suçunu işleyenler, önünde sonunda insanlık önünde bunun hesabını verecekler." dedi.

Bakan Tunç, AK Parti İstanbul İl Seçim İşleri Başkanlığı 1. Bölge Avukatlar Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve yeni yargı reformu çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye acımasız şekilde sürdürdüğü saldırılara uluslararası camia tarafından ciddi tepki gösterilmemesini eleştiren Tunç, şöyle konuştu:

"İsrail'in bu saldırıları soykırım suçudur. Bu insanlık suçunu işleyenler, önünde sonunda insanlık önünde bunun hesabını verecekler. BM İnsan Hakları Konseyi var. Çocuklar öldürülürken niye hala duruyorsunuz? Hemen gidip inceleme yapmanız lazım. Verileri toplayıp soruşturma komisyonuyla Uluslararası Ceza Mahkemesinin huzuruna getirmeniz lazım. İnşallah o suçların Uluslararası Ceza Mahkemesine getirileceği günler de gelecek.''

Bakan Tunç, dünyanın sessizliğine karşı Türkiye'nin her zaman doğruları söylemeye devam edeceğini ve Filistin'i destekleyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin insani yardım ve diplomasi alanında, saldırıların ilk gününden itibaren önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Tunç, "Biz Türkiye olarak, özellikle Cumhurbaşkanımız, ilk günden bugüne yaklaşık 30 devlet büyüğüyle görüştü. Akan kanın ve çocuk katliamlarının durması için önceliğimiz ateşkesin sağlanması. Dışişleri Bakanımız da bölgeye giderek bölge liderleriyle görüşmeler yaptı. Yoğun bir diplomasi çabası gerçekleştiriliyor. "ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, barışı sağlamakla görevli uluslararası kurumların bu süreçte yetersiz kaldığına dikkati çekerek, "İnsani yardım önergesi bile BM Güvenlik Konseyine getiriliyor, reddediliyor. Bu ne demektir? 'Savaşa devam.' diyorlar. Böyle bir adalet, böyle bir uluslararası düzen olabilir mi?" diye sordu.

- "Yargı reformuyla ilgili çalışmalarımız tüm hızla devam ediyor"

Yargı reformuna ilişkin çalışmalara da değinen Tunç, "Vatandaşların yargıya güvenini en üst noktaya çıkarma, güvenilir bir adalet sisteminin gelişimi için 21 yıl nasıl çalışmışsak bunu daha da ileriye götürmenin gayreti içinde olacağız.'' diye konuştu.

Adalet sisteminin güçlenmesi için hakim ve savcı yetiştirmeye özel önem verildiğini anlatan Tunç, hakim ve savcı sayısının 9 binden 25 bine çıkarıldığını ve meslek içi eğitimlere aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Tunç, yargı reformu çalışmalarına ilişkin, "Çalışmalarımız tüm hızla devam ediyor. Tüm görüşleri ve önerileri dinliyoruz. Hakim, savcılarımızdan, yargı dünyamızdan, akademisyenlerden, vatandaşlardan alacağımız görüşler doğrultusunda yeni bir Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlayıp Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyu ile paylaştıktan sonra o hedefleri tutturmak için gece gündüz çalışmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, konuşmasının ardından sorunlarını dinlediği avukatlarla sohbet etti.

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