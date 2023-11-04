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Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali ile ziyaretçi sayısı artacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali ile Türkiye'ye özgü kültürel değerlerin turizme kazandırıldığını belirterek, "Kültür Yolu Festivalimizin bilinirliği arttıkça özellikle doğrudan uçuş destinasyonlarından bu etkinliklere hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi göstereceğini göreceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 22:30, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 22:37
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Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali ile ziyaretçi sayısı artacak

Bakan Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde Devlet Çoksesli Korosunun "Carl Orff'un Carmina Burana" konserine katıldı.

Konser sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ersoy, Side'nin benzersiz bir medeniyet mirası olduğunu söyledi.

Side Antik Kenti'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı ile başlattıkları "Turkish Riviera" markalaşma projesiyle yoğun tanıtım kampanyaları yürütürken bir yandan da kültürel miras alanlarını kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırmaya, kültür turizmine kazandırmaya başladıklarını belirtti.

"Antalya'da da turizmi deniz, kum ve güneş ile sınırlandırmayı asla kabul etmiyoruz"

Antalya'yı ve Türkiye'yi uluslararası turizm destinasyonu yapmanın çabası içinde olduklarına işaret eden Ersoy, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da turizmi deniz, kum ve güneş ile sınırlandırmayı asla kabul etmiyoruz. Buz dağının görünen kısmıyla yetinmeyeceğiz. 2022 Kasım ayı itibarıyla Side bu yaklaşımımızın, bu projemizin merkezindeki yerini aldı. Var olan çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Elbette ülke olarak bu kadar fazla medeniyet mirasımız varken projemizi tek bir antik kentle sınırlandıramazdık. Geçen bir yılık süreçte Alanya'daki Syedra, Kemer'deki Phaselis ve Olympos antik kentlerini de çalışmalarımıza dahil ettik."

Ersoy, bir koldan kazı ve restorasyon çalışmalarını devam ettirdiklerini, bir koldan da karşılama merkezleri inşa ederek ve uygun çevre düzenlemeleri yaparak yabancı misafirlerin burayı ziyaret etmelerine, güzel deneyimler yaşamalarına imkan sağladıklarını anlattı.

Bu çalışmaların bir örneğini de Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ersoy, Efes Dijital Deneyim Müzesi ile bütün dünyada öne çıkan "deneyimsel müze" konseptini bir adım daha öteye taşıdıklarını kaydetti.

"Festivalle yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı artacak"

Dünyanın en önemli kültür-sanat platformlarından biri olan "Google Arts and Culture" ile bir protokol imzaladıklarını belirten Ersoy, protokol kapsamında antik kentleri ve kültürel miras alanlarını bütün dünyada markalı olarak tanıtmayı sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri Kültür Yolu Festivali'nin de önemli bir çalışma olduğunun altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültürümüz, mutfağımız, sanatımız, tarihimiz, kültür varlıklarımız, kısacası bize ait olan birçok unsur bu festival sayesinde tanıtılırken, anlatılırken, yaşatılırken ve geleceğe aktarılırken adeta bu devasa kültürel enerjiyi doğrudan turizme aktarmış oluyoruz. Kültür Yolu Festivalimizin bilinirliği arttıkça özellikle doğrudan uçuş destinasyonlarından bu etkinliklere hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi göstereceğini göreceğiz. Bunun gerçekleşmesi, sürdürülebilirliği de beraberinde getirecek. İnsan kaynağından ürün çeşitliliği ve tedarikine kadar birçok noktada turizm ve bağlantılı sektöre ciddi bir avantaj sağlamış olacak."

Bakan Ersoy, festival süresince Antalya'da 9 gün boyunca 50 noktada 500'den fazla etkinlik gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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