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CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu

CHP'de Genel Başkan seçimini 812 oyla Özgür Özel kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 04:00, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 04:04
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CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu

CHP'de Genel Başkan seçimini 812 oyla Özgür Özel kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

- 8. Genel Başkan

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

Özel, 1974'de Manisa'da doğdu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.

25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.

Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız." dedi.

Özel, CHP'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "genel başkan seçildiğinin" açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı.

Hayatının en büyük gururunu ve onurunu yaşadığını belirten Özel, CHP'nin ve Türkiye'nin 100'üncü yılında verilen bu onurlu görevi yerine getiren partililere şükranlarını sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden Özel, "Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum." dedi.

Ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Özel, salondan CHP'nin 130 milletvekiliyle, 81 il başkanıyla el ele omuz omuza çıktığını söyledi.

Özel, delegelerin tamamını kendisine oy vermiş olarak kabul ettiğini ifade ederek, tüm delegelere şükranlarını sundu.

- "Büyük bir zaferi kazanacağız"

Bu zor süreçte hiçbir kırgınlık çıkarmayacağına söz veren Özel, şunları kaydetti:

"Grubumuz, pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonundaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum."

Özel, örgüte verdiği bütün sözleri tutacağını belirterek, Parti Meclisi sürecini görüşmek üzere 81 il başkanını davet etti.

Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik verdikleri sözleri tutacaklarını dile getiren Özel, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

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