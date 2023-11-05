İzmir'de sağanak nedeniyle evleri ve iş yerlerini su bastı

Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
Blinken Türkiye'ye geliyor
Blinken Türkiye'ye geliyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Van'da bir asker şehit oldu
Van'da bir asker şehit oldu
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İzmir'de sağanak nedeniyle evleri ve iş yerlerini su bastı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri ve iş yerlerini su bastı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 07:19, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 07:33
Yazdır
İzmir'de sağanak nedeniyle evleri ve iş yerlerini su bastı

Etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Çitlembik Deresi'nde taşkın yaşandı.

Dere kenarında bulunan evler ve iş yerlerini su basarken, araçlarda yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Evlerindeki eşyaları zarar gören mahalle sakinleri, kovalarla biriken suları boşalttı.

İhbar üzerine mahalleye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

- "Yetkililer hiç önlem almıyor"

Mahallede yaşayan Bahtiyar Şanlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yağmurun şiddetli yağmasının ardından kanser hastası kardeşinin 3 çocuğuyla yaşadığı dere kenarındaki evi su bastığını anlattı.

Şanlı, "Evdeki suyu boşaltama çalışıyoruz. Yetkililer hiç önlem almıyor. İzmir'in neresinde önlem alınıyor ki? Bir tek bizde değil. Mahallede her yer böyle. Yağmur suları arabaları bile sürükledi." dedi.

- "Arabam, suyla birlikte sürüklendi"

Can Çetin ise her yıl Çitlembik Deresi'nin taştığını, mahalledeki evleri ve iş yerlerini su bastığını söyledi.

Mahallede herkesin mağdur olduğunu vurgulayan Çetin, "Karabağlar Belediyesinin buraya ilgi ve özen göstermesini istiyoruz. Arabam park halindeyken şiddetli yağmur bir anda bastırdı. Arabamı da kurtaramadım. Arabam, suyla birlikte sürüklendi. Derenin ağzına kadar geldi. Arabam bitik halde. Yarın tamirciye götürdüğümüzde hesabı göreceğiz." şeklinde konuştu.

- "Bir afetten kaçıp, öbür afete kalmak insanı çaresiz bırakıyor"

Metin Gül ise daha önce ailesiyle Hatay'da yaşadığını, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'e yerleştiklerini ifade etti.

Evlerinin kapısını açar açmaz evlerinin içine yağmur suyunun dolmaya başladığını aktaran Gül, "Felaketti resmen. Nasıl anlatsam bilmiyorum. 2 saattir suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Bir afetten kaçıp, öbür afete kalmak insanı çaresiz bırakıyor." diye konuştu.

- "Yetkililer bir çözüm bulsun"

Mahallede iş yeri bulunan Nevzat Tinter ise yaşananlara tepki gösterdi.

Dükkanını 2 yıl öncede su bastığını anlatan Tinter, "Şimdi yine aynı. Yarım saat yağmasına rağmen kepenk kırılmış. Dükkan yıkılmış. Bu kadar da olmaz. Yetkililer bir çözüm bulsun. Ben zararımın karşılanmasını istiyorum." dedi.

Sağanak nedeniyle Konak ve Karabağlar ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber