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AK Parti yerel seçim taktiğini belirledi: İstanbul kozu yeni vizyon

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında AK Parti, İstanbul için ayrı bir mesai yapıyor. 'Pozitif projeler ve pozitif iletişimle' vatandaşın karşısına çıkılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 07:40, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 07:53
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AK Parti yerel seçim taktiğini belirledi: İstanbul kozu yeni vizyon

AK Parti'deki yerel seçim hazırlıkları iki başlıkta yürütülüyor. Bu doğrultuda bir yandan MHP ve Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri ile seçim iş birliğine yönelik görüşmeler yapılırken, bir yandan da seçim kampanyası, aday profilleri, il-ilçe bazlı anketler üzerinden değerlendirmeler ele alınıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti'de bütün bu başlıkların yanı sıra Strateji Kurulunun toplantılarının gündemini ağırlıklı olarak İstanbul oluşturmaya başladı. İstanbul için ayrı bir ekibin çalıştığı AK Parti'de kampanyanın içeriği de belli olmaya başladı. Bu çerçevede yerel seçimlerde başta olmak İstanbul olmak üzere CHP'nin yönettiği belediyelerde AK Parti'nin 'Marka belediyeciliğine' vurgu yapılacak; beş yıllık vizyoner projeler ortaya konulacak.

Yerel seçim hazırlıkları ile ilgili olarak AK Parti kaynakları "İstanbul başta olmak üzere, tüm Türkiye'de genel olarak hayat standardını artıracak, vatandaşın mutluluğuna katkı verecek adaylar ortaya çıkacak. Bir anlamda 'Ekol belediyeciliği, marka belediyeciliği' anlayışı ile hareket edilecek. CHP'nin belediyelerinde böyle bir durum yok. Bu sebeple kampanyanın belli bir bölümünde CHP belediyelerinin negatif yönleri işlenecek" dedi.

AK Parti'de İstanbul'a gösterilecek aday konusunda ise henüz Cumhurbaşkanı ile bir değerlendirme yapılmadı. Ancak, kulislerde eski bakanlardan İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adı giderek ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul adayı olarak kulislerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adı ortaya atılmıştı. Ancak hem Yerlikaya'nın hem de parti yönetiminin bu duruma sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yerlikaya'nın adaylık düşüncesinin olmadığını parti yönetimine ilettiği de iddia ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili 'adaylık iddiaları' ise artık gündemden kalkmış durumda.Koca'nın adı kulislerde konuşulmaya başlayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koca'nın 'Görevinin başında kalmasının' daha doğru olacağını söylediği ifade ediliyor. İstanbul'a yönelik yapılan anketlerde de Murat Kurum isminin giderek daha ön plana çıktığı ifade ediliyor.

5 İLDE MHP ADAYI GÖSTERİLEBİLİR

Öte yandan AK Parti ve MHP arasında yürütülen seçim iş birliği çalışmalarında da belli bir yol alındığı öğrenildi. AK Parti kurmayları, Osmaniye, Manisa, Muğla, Mersin, Aydın ve Adana gibi illerde MHP'nin adayı desteklenmesinin yüksek ihtimal olduğunu dile getiriyor. MHP ile yürütülen görüşmeler, ilçeler de dahil olmak üzere, mevcut belediye başkanlarının performansları, vatandaştaki karşılıkları, değişime ihtiyaç olup olmadığı gibi başlıklar ele alınıyor.


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