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Washington'da tarihi 'Filistin'e destek' gösterisi

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD"nin İsrail'e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük "Filistin'e destek" gösterisi düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 08:28, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 08:28
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Washington'da tarihi 'Filistin'e destek' gösterisi

"Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin" adı altında organize edilen gösteriye 450'den fazla sivil toplum örgütü destek verdi.

Beyaz Saray ve Kongre'nin yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda yerel saat ile 14.00'te başlayan gösteriye ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları ile şehir dışından gelenler de dahil yüz binlerce gösterici katıldı.

Protestoyu organize eden kuruluşlardan ANSWER Koalisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gösteriye 300 binden fazla kişinin katıldığını ve gösterinin, "Washington DC'de ABD tarihindeki en büyük Filistin yanlısı miting" olduğunu yazdı.

Barış yanlısı Yahudi grupların da dahil olduğu gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze'de hemen ateşkes çağrısı yapılırken, Joe Biden yönetiminden İsrail'e yönelik ABD yardımlarının durdurulması talep edildi.

Konuşmalardan sonra göstericiler Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti.

Protesto boyunca polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

ABD'nin diğer şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri yapıldı

Başkent Washington DC dışında, New York, Los Angeles, Detroit ve Seattle başta olmak üzere ABD'nin diğer şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

Manhattan Herald Meydanı'nda toplanan 1000'den fazla Filistin yanlısı gösterici, bir süre trafiği engelleyerek Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Daha sonra polisin yoğun güvenlik önlemi altında protestocular Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüyüşe geçti.

Burada atılan sloganlardan sonra göstericiler olaysız şekilde dağıldı.

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