Blinken Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 08:50, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 08:52
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.
Pazartesi günü yapılacak olan görüşmede, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."