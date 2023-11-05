Blinken Türkiye'ye geliyor

Pazartesi günü yapılacak olan görüşmede, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

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