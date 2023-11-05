Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden İsrail'i destekleyen firmalara boykot kararı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; İsrail'e destek veren markaların boykot edilerek yerleşkelerinde bulunan tesislerde ürünlerini satışın yasaklandığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 09:08, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 09:08
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Üniversitemiz sosyal tesislerinde Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen bütün markaların satışının yapılmaması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.