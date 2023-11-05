ORC: Özgür Özel kazandı, ittifak diplomasisi başlayacak

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet S. Pösteki sosyal medya hesabından Özgür Özel'in CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilmesine dair açıklama yaptı.

Mehmet S. Pösteki açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Sn. Özgur Özel'i kutluyorum.



Uzun yıllardır gerek yaptığı çıkışlarla, gerekse girdigi tartışmalarla adından sıkça söz ettirerek, siyasetin renkli ve sempatik isimlerinden biri olmayı başardı. Bazılarıda korkar Özgür Başkan'dan. Haklı olduğu bir konuda veya bir haksızlık gördüğünde onu susturamazsınız. Peşini bırakmaz.

Ve bu "duruş" onu bugün Genel Başkan yaptı.

Kuşkusuz bu değişim seçmende de heyecan yaratacaktır.

Başta İyi Parti olmak üzere, yerel seçimlere yönelik İttifak diplomasisininde işlemeye başlayacağı günler bizi bekliyor.