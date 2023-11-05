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İmamoğlu'ndan CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel'in seçilmesine dair açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa Özgür Özel'in seçilmesine ilişkin, "Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 13:38, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 13:43
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İmamoğlu'ndan CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel'in seçilmesine dair açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı yaptığı için onur duyduğunu dile getirdi.

Kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in önemli bir dönemde, önemli bir göreve geldiğini ifade eden İmamoğlu, "Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız. Tabii 13 yılı aşkın süredir partimizde hizmet eden, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Bir başkasına devretmek de güzel bir şey, zamanı geldiğinde. Bu bağlamda çok kıymetli." diye konuştu.

İmamoğlu, bunun Türkiye demokrasisi açısından da kıymetli olduğunu belirtti.

Çok saygın bir kurultaydan geçtiklerini kaydeden İmamoğlu, bu süreçte çok az incitici olayın yaşandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstanbul Maratonu'nun önemli olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Maratonda burada olmak istedim. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve bu anı yaşadım. Şimdi Ankara'ya döneceğim." ifadelerini kullandı.

- "Partimizin büyüğüdür, başımızın tacıdır"

Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay sonrasında görüşüp görüşmediği sorulan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben kendisini dün akşam da aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz, minik bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün de divan görevim bittiğinde kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüğüdür, başımızın tacıdır. Muhtemelen her konuda, birçok konuda deneyimlerinden başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere hepimiz faydalanacağız, diğer genel başkanlarımızla dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi. Kendilerine sağlık diliyorum. Allah sağlığını versin. Ömrü uzun olsun. İnşallah yine hep birlikte çok güzel anlarda buluşalım."

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