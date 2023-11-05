İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Açıklamada, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

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