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İsrailli aşırı sağcı Bakan Eliyahu: Gazze'ye nükleer bomba atılmalı

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgedeki Filistinlilerin ya İrlanda'ya ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden "Bakan Amichai Eliyahu'nun sözleri gerçeklerle bağdaşmıyor" açıklaması yapıldı. Kabine toplantılarına katılması sınırlandırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 12:33, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 12:48
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İsrailli aşırı sağcı Bakan Eliyahu: Gazze'ye nükleer bomba atılmalı

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

"Gazze'deki Filistinliler İrlanda veya çöle gidebilirler"

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı" cevabını verdi.

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri" ifadelerini kullandı.

"Bakanın sözleri gerçeklerle bağdaşmıyor"

Başbakanlık Basın Ofisinden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu" açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.

"Bakan Amichai Eliyahu'nun sözleri gerçeklerle bağdaşmıyor" dendi.

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