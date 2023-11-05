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Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza

Sahibinin koyduğu terastan atlayan keçi, sokakta oynayan 12 yaşındaki çocuğun üzerine düşerek, ölümüne neden oldu. "Keçinin atlama kabiliyetinin ve atlaması durumunda meydana gelebilecek zararların sahibince bilinmesi gerektiği" kabul edilerek hayvanın sahibine "taksirle öldürme" suçundan verilen ceza Yargıtayca onandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 12:51, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 12:51
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Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza

Dairenin kararına göre, Diyarbakır'da 2014'te kesmek için bir keçi alan kişi, keçiyi evinin bulunduğu binanın teras katına çıkardı, terasın kapısını kapatarak oradan ayrıldı.

Keçi, bir süre sonra terastaki 80 santimetrelik duvardan atladı ve aşağıda oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu keçinin sahibine "taksirle öldürme" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesi, keçinin atlama kabiliyeti olan bir hayvan olduğu ve atlaması durumunda meydana gelebilecek zararların sahibi tarafından bilinmesi gerektiğini kabul ederek, sanığı suçlu buldu. Keçinin sahibi sanığa üzerine atılı suçtan adli para cezası verildi.

Sanığın, hakkındaki mahkumiyet kararına itirazı üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, mahkumiyet hükmünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

İleri sürülen iddialar, savunmalar ve deliller birlikte değerlendirildiğinde eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiği tespitine yer verilen kararda, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğu kaydedildi.

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