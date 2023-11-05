Şehit annesini duygulandıran komutan: Karşımda şehit oğlum var zannettim

Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza
Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza
Nişandan dönerken sele kapıldılar: 2 ölü, 2 kayıp
Nişandan dönerken sele kapıldılar: 2 ölü, 2 kayıp
AA kameramanı, Gazze'deki saldırılarda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
AA kameramanı, Gazze'deki saldırılarda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı sadaka yerine geçer
Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı sadaka yerine geçer
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
Blinken Türkiye'ye geliyor
Blinken Türkiye'ye geliyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Van'da bir asker şehit oldu
Van'da bir asker şehit oldu
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Şehit annesini duygulandıran komutan: Karşımda şehit oğlum var zannettim

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, şehitlikte evladını ziyarete gelen annenin elini öpüp kucaklayarak, makam aracıyla eve bıraktırdı. Duygulanan anne, 31 yıl önce şehit olan evladının gözleri önüne geldiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 14:04, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 14:39
Yazdır
Şehit annesini duygulandıran komutan: Karşımda şehit oğlum var zannettim

18 Nisan 1992 tarihinde sivil ve silahsız oldukları halde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen yol kesme eyleminde Doğubayazıt-Iğdır Devlet karayolunun Pamuk Geçidi mevkisinde gündüz vakti pusuya düşürülerek şehit edilen Kars 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli 4 astsubaydan birisi de Şehit Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı. Şehit annesi Bedriye Hamlı aradan geçen 31 yılın ardından Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki oğlunun kabrini düzenli olarak ziyaret ederek dua ediyor.

Anne Bedriye Hamlı, son şehitlik ziyaretinde Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ile karşılaştı. Ala, şehit annesinin elini öperek halini ve hatırını sordu, makam aracıyla evine bıraktırdı.

"Bana 'Oğlun yerine sarılayım' diyerek kucakladı"

O anları anlatan şehit annesi Bedriye Hamlı, "Şehitlik ziyareti dönüşünde köşeye dönerken karşımızda siyah bir araba belirdi. Araba durdu ve içerisinden bir asker indi ve bana yaklaştı. Elimi öptü ve halimi hatırımı sordu. Kendisini tanımadım, sürekli nasıl olduğumu sordu. Bana 'Oğlun yerine sarılayım' dedi ve beni sıkı sıkı kucakladı. Yeniden elimi öptü, beni arabasına oturttu ve evime kadar göndertti. Ben bunun gibi komutan görmedim, Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

"O an oğlumla konuşuyorum sandım"

Anne Bedriye Hamlı, "O an beni evime oğlum gönderiyor zannettim. Oğlumla konuşuyorum gibi geldi bana. Benimle ilgilenmesi çok mutlu etti, Allah da onu mutlu etsin" dedi.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Anne işte, cumartesi yok, pazar yok, varsa yoksa şehit oğlu. Diğer oğlunu da almış gelmiş şehitliğe, elini öptük, duasını aldık. Evine araba ile bıraktırdım. Aldığım duanın haddi hesabı yok" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber