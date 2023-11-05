Şehit annesini duygulandıran komutan: Karşımda şehit oğlum var zannettim

18 Nisan 1992 tarihinde sivil ve silahsız oldukları halde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen yol kesme eyleminde Doğubayazıt-Iğdır Devlet karayolunun Pamuk Geçidi mevkisinde gündüz vakti pusuya düşürülerek şehit edilen Kars 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli 4 astsubaydan birisi de Şehit Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı. Şehit annesi Bedriye Hamlı aradan geçen 31 yılın ardından Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki oğlunun kabrini düzenli olarak ziyaret ederek dua ediyor.

Anne Bedriye Hamlı, son şehitlik ziyaretinde Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ile karşılaştı. Ala, şehit annesinin elini öperek halini ve hatırını sordu, makam aracıyla evine bıraktırdı.

"Bana 'Oğlun yerine sarılayım' diyerek kucakladı"

O anları anlatan şehit annesi Bedriye Hamlı, "Şehitlik ziyareti dönüşünde köşeye dönerken karşımızda siyah bir araba belirdi. Araba durdu ve içerisinden bir asker indi ve bana yaklaştı. Elimi öptü ve halimi hatırımı sordu. Kendisini tanımadım, sürekli nasıl olduğumu sordu. Bana 'Oğlun yerine sarılayım' dedi ve beni sıkı sıkı kucakladı. Yeniden elimi öptü, beni arabasına oturttu ve evime kadar göndertti. Ben bunun gibi komutan görmedim, Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

"O an oğlumla konuşuyorum sandım"

Anne Bedriye Hamlı, "O an beni evime oğlum gönderiyor zannettim. Oğlumla konuşuyorum gibi geldi bana. Benimle ilgilenmesi çok mutlu etti, Allah da onu mutlu etsin" dedi.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Anne işte, cumartesi yok, pazar yok, varsa yoksa şehit oğlu. Diğer oğlunu da almış gelmiş şehitliğe, elini öptük, duasını aldık. Evine araba ile bıraktırdım. Aldığım duanın haddi hesabı yok" ifadelerine yer verdi.