Kafes Operasyonu'nda yakalanan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza
Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza
Nişandan dönerken sele kapıldılar: 2 ölü, 2 kayıp
Nişandan dönerken sele kapıldılar: 2 ölü, 2 kayıp
AA kameramanı, Gazze'deki saldırılarda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
AA kameramanı, Gazze'deki saldırılarda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı sadaka yerine geçer
Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı sadaka yerine geçer
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
Blinken Türkiye'ye geliyor
Blinken Türkiye'ye geliyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Van'da bir asker şehit oldu
Van'da bir asker şehit oldu
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kafes Operasyonu'nda yakalanan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun çökertilmesi amacıyla düzenlenen Kafes Operasyonu'nda gözaltına alınan 42 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 14:16, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 14:17
Yazdır
Kafes Operasyonu'nda yakalanan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silahlı organize suç örgütü Comanchero üyelerine "suç işlemek için örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından düzenlenen operasyonda yakalanan toplam 42 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösterdiği belirlenen çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi.

- Olayın geçmişi

Elebaşı Mick Hawi'nin 2018 yılında öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle'ın elebaşılığında faaliyetine devam eden Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero, sınır aşan silahlı organize suç örgütünün uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği belirlenmişti.

Örgüt elebaşı Buddle, 2022'de KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilirken elebaşlardan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun, örgütün yönetimini devralıp suç faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmişti.

Çete elebaşlarının Türk vatandaşı örgüt yöneticisi ve üyeleri ile yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri, Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Güney Kore ile Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları anlaşılmıştı.

Suç örgütünün küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri Türkiye'de aklamaya çalıştıkları belirlenmişti.

Operasyonun ardından MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki, mal varlığı kapsamında banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el koyulmuştu.

Operasyon sonucunda, ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamlarınca çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 39 şüpheli yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında yakalanan zanlıların sayısının 42'ye yükseldiği bildirilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber