Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada il ziyaretlerinde her fırsatta öğretmelerle bir araya geldiklerini, ayrıca her ay düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları'yla sahanın sorunlarını eğitimin asli unsuru öğretmenlerden dinleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tekin, toplantılarda öğretmenlerle yaptıkları istişareler neticesinde sahadan gelen talepler doğrultusunda birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda okul yöneticilerinin daha önce iller arası atamalarda öğretmen olarak yer değişikliği yapabildiklerini anımsatan Tekin, istemeleri halinde bundan sonra gittikleri illerde kendilerine okul yöneticisi olma imkanı tanıyacaklarını bildirdi.

Müsteşarlık döneminde hayata geçirilen bazı projelerin, amacına uygun daha iyi hizmet etmesi için yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı bilgisini veren Tekin, göreve geldikleri andan itibaren çeşitli alanlarda mevzuat değişikliği yaptıklarını anlattı.

"GÜNCELLEME İHTİYACI DOĞDU"

Bir soru üzerine müfredatın güncellenmesi konusuna da değinen Tekin, dünyada ve Türkiye'de bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmelerin, çağın gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip bireylerin yetişmesi için müfredatın güncellenmesi ihtiyacını doğurduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü gibi ilgili birimlerin müfredatla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, çalışmalar tamamlandığında bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Toplantıya katılan öğretmenlere tek tek söz vererek eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini dinleyen Tekin, her türlü imkanı kullanarak öğretmenleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Buluşmaların öğretmenlere verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade eden öğretmenler de sahada karşılaştıkları sorunları doğrudan kendisine ulaştırma fırsatı verdiği için Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti.

KADEMELİ ŞEKİLDE UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde hazırlıklarını yürüttüğü yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda bu yılın haziran ayında başladı.

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde yürütülen yeni müfredat süreci kapsamında, bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerde komisyonlar oluşturuldu.

Komisyonların akademisyenler, eğitim paydaşları, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin aralarında olduğu geniş katılımla düzenlediği çalıştaylarda, müfredatın yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Müfredatla ilgili en geniş katılımlı çalıştay, geçen hafta "Bütüncül Eğitim: Türkiye Yüzyılı Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı" adıyla Ankara Kızılcahamam'da düzenlendi.

Çalıştayda, MEB'in yürüttüğü müfredat değişikliği ile öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan "bütüncül eğitim" yaklaşımının hedeflendiği vurgulandı.

SADELEŞTİRME GEREKLİLİĞİ ÖN PLANA ÇIKTI

Bakanlığın müfredat değişikliği çalışmalarını yürüten ilgili genel müdürlükler de haziran ayından bu yana ayrıca çok sayıda çalıştay düzenledi. Bu çalıştaylarda da akademisyenlerden eğitim paydaşlarına, eğitim yöneticilerinden öğretmenlere çok geniş kesimden müfredatla ilgili görüşler alındı ve raporlandı.

Çalıştaylarda, müfredatın genel olarak hem çok ağır hem de çok fazla konuyu içermesi nedeniyle sadeleştirmeye gidilmesi gerekliliği öne çıktı.

Çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda gerekli değişiklikler yapılacak.

MEB'in yeni müfredat değişikliğinin gelecek ay kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

SADELEŞTİRME VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.