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İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!

İsrail'e destek veren firmalara karşı başlatılan boykot kampanyası büyüyor. Boykota belediyelerin yanı sıra üniversiteler de destek veriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 15:09, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 15:20
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İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!

Filistin topraklarını işgal eden ve Gazze'yi açık hava hapishanesine dönüştürdükten sonra, hastane ve okul dahil tüm şehri bombalayarak katleden İsrail'e tepkiler büyüyor. ABD ve Avrupa Birliğinin sesiz kaldığı katliama ise ülkelerin halkları büyük tepki gösteriyor.

Türkiye'de ise İsrail'e destek veren firmalara boykot kampanyası büyüyor!

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bülent Kent bir açıklama yaparak işgale destek veren İsrail menşeli ürünleri boykot ettiklerini açıkladı.

Rektör Kent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adnan Menderes Üniversitesi olarak İsraillin Filistin'i işgaline destek veren ürünleri bizde boykot edeceğiz. İsrail işgale başladığı günlerde siparişleri iptal ettik. Geri veremediğiniz ürünlerin bitmesini bekliyoruz. Sonra üniversite olarak bizde tam boykata katılacağız." dedi.

Üniversitelerin yanı sıra aralarında büyükşehir belediyelerinin olduğu çok sayıda belediye İsrail'e destek veren firmaları boykot edeceklerini duyurdu.

Çok sayıda belediye boykot kararı aldı

Altay Meriç Can'ın yayınladığı Türkiye haritasına göre aralarında Afyon, Balıkesir, Bursa, Samsun, Van, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kayseri gibi büyükşehir belediyelerinin olduğu çok sayıda belediye İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini sosyal tesislerde satmayacağını açıkladı
CHP'li belediyeler henüz destek vermedi

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehir belediyelerinin olduğu CHP'li belediyeler ise boykot kararına henüz katılmış değil.

Hangi ürünler boykot ediliyor

Türkiye'den bazı aktivistler hangi ürünlerin boykot edileceğine ilişkin olarak bir web sitesi oluşturdu. İlgili ürünü arama motoruna yazarak, ürünün boykot listesinde olup olmadığını öğrenmek mümkün. İlgili web sayfası için tıklayın. https://boykothareketi.com/

Kitapyurdu.com tepkilerin odağındaydı

Kitapyurdu.com bir kaç gün önce, ayın yazarları listesini yayımlayarak, İsrail'li yazar Harari'yi okurlarına tavsiye etmişti. Sosyal medyada oluşan büyük tepki sonrasında kitapyurdu.com sitesi, İsrail'e destek veren birisi olan Harari'yi, ayın yazarları bölümünden çıkardı. Ancak kitapyurdu.com sitesi, sosyal medyadaki tepkilere cevap vermede çok geç alınca, çok sayıda müşteri kitapyurdu.com sitesindeki üyeliğini sildi.

A101'e de boykot tepki var

4 ila 10 Kasım arasındaki haftanın yıldızları bölümünde İsrail'i yoğun olarak destekleyen Coco Cola firmasına yer veren A101 firmasına sosyal medyada tepki var. A101'ün Türkiye'deki boykot gündemini takip etmemesi ve İsrail'i destekleyen firmaları öne çıkarması dikkat çekici bulunuyor

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