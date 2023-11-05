Bakan Koca'dan nakil açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze'ye ilişkin önemli bir açıklama geldi. Gazze'deki kanser hastalarının ve durumu acil olanların Türkiye'ye transfer edilmesinin planlandığını söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 15:44, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 15:45
Gazze'deki kanser hastaları ve durumu acil olan yaralıların Türkiye'ye nakli planlanıyor. Açıklamayı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.
Bakan Koca, konuya ilişkin Mısırlı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca, "Kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi konusunda karar birliğine varıldı." dedi.
İlk etapta, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere, acil tedaviye ihtiyacı olan bine yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışılacak.