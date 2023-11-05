Ağaca yıldırım düştü; altındaki minibüs küle döndü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde ağaca yıldırım isabet etmesi park halindeki minibüste yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ederken okul aracı da kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 17:02, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 17:04
Kentte dün akşam etkili olan yağış sırasında Vatan Mahallesi'ndeki 9246 Sokak'taki bir ağaca yıldırım isabet etti.
Bu sırada aracın altındaki pak halindeki okul servisi aracında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.