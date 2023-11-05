Denizi kirleten tekne seferden men edildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen tekneye 6 bin 140 lira ceza kesildi. Tekne, seferden men edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 17:24, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 17:25
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince, Kemer ilçesi Alacasu Koyu'ndaki bir teknenin denizi kirlettiğinin drone görüntülerinden tespit edildiği belirtildi.
Yapılan kontroller neticesinde özel tekneyi sevk ve idare eden kişiye Çevre Kanunu'na istinaden 6 bin 140 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, teknenin seferden men edildiği kaydedildi.
Olay hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.