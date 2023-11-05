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TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti

Antalya'da düzenlenen delegeler buluşmasında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Fiyat tutturmakta zorlanmamız ve küresel resesyon, ihracatta bu yıl hız kesmemize neden oldu" dedi. Gültepe, 2028 için öngörülen 375 milyar dolarlık hedefin kendileri için ilk büyük sınavlardan biri olacağını söyledi.

Haber Giriş : 05 Kasım 2023 23:55, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 23:57
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TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Buluşması Antalya'da yapıldı. TİM Delegeler Buluşması kapsamında birlik başkanları yaptıkları sunumlarla 2028'de hedeflenen 375 milyar dolarlık ihracat için yapılacak çalışmalar ile bu kapsamda oluşturulan 40 projenin detaylarını anlattı.

Tüm Türkiye gibi ihracat ailesinin de Cumhuriyetin 100. yıldönümüne ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadığını bildiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şöyle konuştu:

"Bu yıl aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin kuruluşunun 30. yıldönümünü kutluyoruz. 30 yılda ihracat ailesi olarak büyük işler başardık. Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif rol üstlendik.

İhracatımızı 30 yılda, 15,3 milyar dolardan 254,2 milyar dolara çıkardık. 2022'de 90 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla birlikte 345 milyar dolara ulaştık. Bu yıl mal ihracatında 255, hizmet ihracatında 110 milyar dolarlık hedefimiz var. Küresel pazarlarda talep daralmasına ve ihracatçımızın fiyat tutturmakta zorlanmasına rağmen hedefe ulaşmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde ülkemize ve milletimize anlamlı bir rekor armağan edeceğiz. Biz bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Bu özgüvenle ikinci 100 yıla başlarken Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefini benimsedik. 12. Kalkınma Planı'nda 2028 için öngörülen 375 milyar dolarlık ihracat hedefi bu süreçte ilk önemli sınavlarımızdan biri olacak. Önümüzdeki beş yılı en iyi şekilde değerlendirerek 375 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız."

"Rakip ülkelere göre pahalı kaldığımız için daralmamız daha fazla"

Mustafa Gültepe, Türkiye'nin kalkınması ve milletin refahı için daha çok üretmek ve daha çok ihracat yapmak durumunda olduklarının altını çizdi. Ekonomi yönetiminin ihracatı önceleyen uygulamalarından büyük bir memnuniyet duyduklarını anlatan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fiyat tutturmakta zorlanmamız ve küresel resesyon, ihracatta bu yıl hız kesmemize neden oldu. Ne yazık ki pazar kayıpları yaşadık. Özellikle emek yoğun sektörler büyük maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı. İlk 9 ayda 27 sektörümüzün 13'ünün ihracatında kayıp yaşadık. Talep daralması nedeniyle önemli pazarlarımızın İthalatlarında ciddi düşüşler oldu. Ancak rakip ülkelere göre daha pahalı kaldığımız için bizim ihracatımızdaki daralma daha fazla. Oysa bizim kaybetmek bir yana, yeni pazarlar bulmamız gerekiyor. TİM olarak bu anlayışla hem ürün çeşitliliğimizi artırmak hem de yeni pazarlar bulmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteğinde TİM ve ihracatçı birlikleri olarak 2023'ü 148 ticaret heyeti ve 53 alım heyetiyle, yani toplamda 200'ün üzerinde heyetle tamamlayacağız."

Kaynak: Bloomberght

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