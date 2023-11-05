Financial Times ve Bloomberg CHP'deki değişimi yazdı
Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Financial Times ve Bloomberg, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup ederek CHP Genel Başkanı olmasını sayfalarına taşıdı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Manisa Millietvekili Özgür Özel, 13 yılı aşkın süredir genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı.
Özgür Özel, ikinci tur oylamada 812 delegenin desteğini alarak 536 oyda kalan Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP'nin sekizinci genel başkanı oldu.
Anamuhalefetteki bu değişim dünya medyasının gündeminde kendine yer buldu. Bloomoberg ve Financial Times Türkiye'nin ana gündemi haline gelen haberi okurlarına duyurdu.
Dünyanın saygın ekonomi ve iş dünyası gazetelerinden Londra merkezli Financial Times gelişmeyi "Türkiye'nin muhalefeti seçim yenilgisinin ardından uzun süredir görevde olan lideri yerinden etti" başlığıyla duyurdu.
ABD merkezli Bloomberg yayın kuruluşu ise "Türkiye'nin muhalefet partisi Özgür Özel'i CHP'nin lideri olarak seçti" başlığını kullandı.