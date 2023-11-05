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Hamburg Havalimanı'nda panik: Türk baba 4 yaşındaki kızını rehin aldı

Almanya'da yaşayan Türk asıllı bir kişi, Hamburg havalimanında tüm uçuşların iptal edilerek terminallerin tahliye edilmesine neden oldu. 4 yaşındaki kızını kaçırmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 18:56, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 18:57
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Hamburg Havalimanı'nda panik: Türk baba 4 yaşındaki kızını rehin aldı

Alman basınının aktardığına göre 35 yaşındaki Türk asıllı kişi, otomobiliyle havalimanının kapısını aştı, aprona çıktı.

Şüpheli, aracını o sırada pistte ilerlemekte olan Türk Hava Yolları uçağının önünde durdurdu. 4 yaşındaki çocuğuyla uçağa zorla binmek istedi. Silahlı olduğu belirtilen şahıs, aprona iki adet molotof kokteyli attı, havaya ateş açtı.

Olay üzerine polis havalimanında geniş güvenlik önlemi aldı, uçuşlar iptal edildi. Uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Polis şüpheli şahısla müzakere edebilmek için havalimanına Türkçe bilen tercüman çağırdı. Polisin "velayet tartışması" olarak değerlendirdiği ihlalden ilk etapta 27 uçuş ve 3 binden fazla yolcu etkilendi.

GÖZALTINA ALINDI

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, Hamburg Havalimanı'nda "rehine olayının" sona erdiği, kızıyla birlikte aracından inen şüphelinin direnmeden gözaltına alındığı ve kızın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alman basınına göre, kızını rehin alan 35 yaşındaki baba, Türkiye'ye gitmek istiyordu.

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