Gol yağmurundan kazanan çıkmadı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Gol düellosuna dönüşen karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

RAMS Başakşehir, ligdeki 3'üncü beraberliğini alırken puanını 9'a yükseltti. 17. sırada bulunan İstanbul ekibinin ligde, 2 galibiyeti ve 6 mağlubiyet, bulunuyor.

MKE Ankaragücü ise, ligde 4'üncü beraberliğini elde etti. 13 puana yükselen ve Ankara ekibi 11. sırada yer alırken, ligde 3 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazanırken 1'de beraberlik elde etmiş oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL -2. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ali Sowe, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 14. dakikada Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

GOL - 20. dakikada Sowe'un pasında ceza yayında topla buluşan Pedrinho'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

22. dakikada penaltı noktası gerisinden Deniz Türüç'ün sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 27. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza sahası içi sağ çaprazından Dubois'nın şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa Piatek'in altıpas içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

GOL - 59. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Sowe'un içeri çevirdiği topta Efkan pasını ceza yayı gerisindeki Tolga Ciğerci'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 2-3

GOL - 75. dakikada sağ taraftan Dubois'nın ceza sahası içi arka direğe yaptığı ortaya altıpas içerisinde iyi yükselen Figueiredo'nun uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

Karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.