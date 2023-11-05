Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 19:14, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 19:15
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi D.H.K. gözaltına alındı.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Böylelikle soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
Apartmanın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. tutuklanmıştı.