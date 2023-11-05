Havaya ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar kuzenin ölümüne neden oldu

Olay, saat 01.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Enver Eraslan, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yanındaki kuzeni Vahdet Üşüntü'ye isabet etti. Üşüntü kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başına saçma isabet eden Üşüntü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Üşüntü'nün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Eraslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.