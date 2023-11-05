Niğde'ye şehit ateşi düştü

Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Özbek'in şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Yıldıztepe Kasabası, Yeni Mahalle, Atatürk Caddesi'nde oturan annesi Şerife ve babası Mustafa Özbek'e yetkililer tarafından ulaştırıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Özbek'in baba evinin bulunduğu bölgeye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.