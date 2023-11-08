Aday Öğretmenler Adaylık Eğitimini 30 Ocak'a kadar tamamlamaları gerekiyor
Adaylık Eğitim Programı Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açıldı. 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlayan Öğretmenlerin 30 Ocak 2024 tarihine kadar Adaylık Eğitim Programını tamamlamaları gerekiyor...
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 10:18
12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz kapsamında aday öğretmenlere uygulanacak Adaylık Eğitim Programları 30 Ocak 2024 tarihine kadar Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlayan ve halen aday öğretmen olarak görev yapanların Adaylık Eğitim Programının tamamlaması gerekmektedir.
Öğretmen Bilişim Ağına (ÖBA) girmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR