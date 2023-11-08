Aday Öğretmenler Adaylık Eğitimini 30 Ocak'a kadar tamamlamaları gerekiyor

12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz kapsamında aday öğretmenlere uygulanacak Adaylık Eğitim Programları 30 Ocak 2024 tarihine kadar Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlayan ve halen aday öğretmen olarak görev yapanların Adaylık Eğitim Programının tamamlaması gerekmektedir.

Öğretmen Bilişim Ağına (ÖBA) girmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR