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'Adana'da İncirlik'i Malatya'da ise Kürecik üssünü istemiyoruz'

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamına açık destek veren ABD'yi protesto için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan İHH gönüllüleri, Adana'daki İncirlik Üssü'nde bir araya geldi. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, "Öfkemiz çok büyük" dedi. Gösteriye katılanlar, "Adana'da İncirlik'i Malatya'da ise Kürecik üssünü istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 08:00, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 08:02
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'Adana'da İncirlik'i Malatya'da ise Kürecik üssünü istemiyoruz'

Gazze'de kadın çocuk demeden onlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan İsrail ve destekçisi ABD'yi protesto için yollara düşen vatandaşlar Adana'ya ulaştı.İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısıyla 3 Kasım'da İstanbul'dan yola çıkan Filistin için Özgürlük Konvoyu'na Türkiye'nin dört bir yanından STK'lar ve vatandaşlar yer aldı. Konvoy, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutanlığı'nın konuşlu olduğu Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önüne geldi.

ÇOCUKLAR DA ALANDAYDI

Polis ekipleri, üs çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Grubun, Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verilirken, alan da demir bariyerlerle çevrildi. Yoğun katılımın olduğu protesto eylemine vatandaşlar, eşleri ve çocuklarıyla birlikte katılarak tüm Türkiye'nin öfkesini haykırdı.

BİZ MESAJIMIZI VERDİK

Türkiye'nin Gazze için tüm girişimleri yaptığını belirten İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, konuşmasında, "Öfkemiz çok büyük tutamıyoruz ama Türkiye elinden geleni yapıyor. Dünyanın dört bir yanında eylemler var ve bu eylemler artacak" dedi.

ÖFKEMİZİ DÜNYAYA GÖSTERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gemilerle yardımları organize etme konusunda destek vereceğini ifade eden Yıldırım, "Bizler yeni gemiler satın alıyoruz Allah'ın izniyle hep beraber gideceğiz. İsrail yenildi her gün askerlerini kaybediyor. Dünya'nın gözü burada, öfkemizi gösterdik. Türkiye şu an tüm birimleriyle Gazze'nin yanında" şeklinde konuştu. Konvoyun üs çevresine yaklaştığı dakikalarda üsse girmeye çalışan bir gruba ise polis müdahale etti.

Zulmün sebebi sizsiniz

Ankara'dan kalabalık bir ekiple İncirlik'e gelen İlknur Karabulut, "ABD ve İsrail'in zulmünü haykırmak için geldik. ABD topraklarımızı kullanarak Ortadoğu'da zulme sebep oluyor. Her şeyin farkındayız, ABD bu topraklardan defolup gitsin" diye konuştu. Almanya'dan eylem için gelen Cemal Polat ise, Müslümanların birlik olması gerektiğine dikkat çekerek, "İnanıyoruz ki bizlerin buralara kadar gelmesi, burada devasa kalabalığın oluşması ABD'ye büyük bir mesaj verdi. Mazlumların göz yaşları dinene kadar bizler eylemlerimize devam edeceğiz. İncirlik üssünün de derhal kapatılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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