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Boykota destek çığ gibi

İsrail'e destek veren firmalara yönelik boykot çığ gibi büyüyor. Boykot kampanyasına kamu kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ile bazı özel sektör kuruluşları da dahil olmaya başladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 08:20, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 08:03
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Boykota destek çığ gibi

Filistin'in haklı davasına en güçlü desteği veren Türkiye, İsrail zulmüne karşı başlattığı boykot kararıyla örnek ülke olmayı sürdürüyor. Kamu, yerel yönetimler, üniversiteler ve bazı özel sektör kuruluşları İsrail'e destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykot kararı aldı. İsrail'in Filistin'deki soykırım ve katliamlarına karşı atılan boykot adımının önce tüm ülkeye ardından diğer devletlere dalga dalga yayılması bekleniyor.

AK PARTİ VE MHP'Lİ BELEDİYELER ALIMI DURDURDU

İsrail iltisaklısı firmaların ürünlerine ilişkin alınan boykot kararına Türkiye'nin birçok ilindeki AK Partili ve MHP'li belediyeden katılım sağlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 24 ilçe belediyesi ile boykota katılacaklarını açıkladı. Belediyeler iştiraklerinin mal satın alımında, ofis malzemesi kullanımında bu malları tercih etmeyecek. Yüzlerce sosyal tesisin raflarından İsrail'e ait gıda, meşrubat gibi tüketim ürünleri kaldırılacak. Ayrıca belediyeler, vatandaşları boykot hakkında bilinçlendirecek.

ÜNİVERSİTELER DE KAMPANYAYA KATILDI

Bazı üniversiteler de yine kantin, personel çay ocağı, kırtasiye malzemesi kullanımında sürece dahil olacak. Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD), İsrail ve ona destek veren şirketlerin ürünlerinin boykot edilmesini istedi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi gibi kurumlar, sosyal tesislerinde ve kantinlerinde; İsrail menşeli ürünlerle Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaları bulundurmayacak. Benzer şekilde kamu kurumları, ürün tedarikinde boykot sürecine dahil olup, yerli malı kullanımını önceliklendirecek.

CHP boykot edemedi

AK Parti ile MHP'ye ait büyükşehir ve il belediyeleri tesislerinde İsrail ürünlerini satmama kararı alırken, CHP'de ise boykot kampanyasına hiçbir katılım olmadı. Kendilerine ait tesislerde İsrail ürünlerine karşı boykot başlatmayan bazı CHP büyükşehir ve il belediyeleri şöyle:

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi

* Ankara Büyükşehir Belediyesi

* İzmir Büyükşehir Belediyesi

* Antalya Büyükşehir Belediyesi

* Adana Büyükşehir Belediyesi

* Mersin Büyükşehir Belediyesi

* Hatay Büyükşehir Belediyesi

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